La Piattaforma Multipurpose di Vado ospita il Coordinatore Europeo del Core Network Corridor Reno-Alpino

SAVONA – Paweł Wojciechowski, Coordinatore Europeo per il Core Network Corridor Reno-Alpi, sarà presso l’Autorità Portuale di Savona per una visita dedicata al sistema portuale e ad incontri con Istituzioni e Operatori. In particolare nel pomeriggio visiterà gli scali di Savona e Vado Ligure e l’Interporto VIO.

Il sistema ferroviario di Vado, nodo core della rete TEN-T e parte integrante del Corridoio Reno-Alpi, è infatti parte di un programma globale di valorizzazione del nodo multimodale di Vado Ligure sia in termini di incremento dell’efficienza di movimentazione delle merci sia in termini di miglioramento delle connessioni di “ultimo miglio”: dal lato marittimo, il punto focale del piano è la costruzione in corso di un terminal container “deep sea” da 800.000 TEU; dal lato terrestre, il piano ha come scopo quello di realizzare un sistema ferroviario efficiente e ben integrato con il Corridoio Reno Alpino e sul Corridoio Mediterraneo.

Nell’ambito di questo programma Autorità Portuale di Savona e VIO Intermodal Operator hanno presentato al bando comunitario CEF 2015 il progetto Vado Multimodal Platform intermodal connections optimization and Upgrading (VAMP UP), che ha come obiettivo lo sviluppo di Vado come Piattaforma Logistica Multimodale grazie all’efficace integrazione dello sistema multimodale di Vado con la rete di trasporto Core TEN-T, al fine di facilitare l’inoltro delle merci verso i centri intermodali e logistici dell’hinterland e il rilancio lungo i corridoi verso le destinazioni europee.

La Commissione Europea ha riconosciuto la rilevanza europea della proposta ed ha assegnato al progetto VAMP UP un contributo pari a 1,8 milioni di Euro.

