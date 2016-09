MARINA MILITARE: AL VIA L’ESERCITAZIONE ANFIBIA EMERALD MOVE 2016

Scritto da Redazione Italia, News

ROMA – Dal 3 al 14 ottobre, si svolgerà nelle acque del mar Tirreno centrale e presso il poligono di Capo Teulada, l’esercitazione Emerald Move 2016 (ERMO 16).

Un evento addestrativo internazionale a cui partecipano le Marine delle Nazioni che aderiscono alla European Amphibious Initiative (EAI), coordinata dalla Marina Militare Italiana, con un dispiegamento di circa 4000 uomini e donne impegnati sia a bordo delle unità navali, sia a terra.

L’Italia partecipa con Nave Cavour, sede di comando e controllo della costituita forza anfibia, nave Carabiniere, nave San Giorgio, il sommergibile Venuti, una aliquota di 400 fucilieri della Brigata Marina San Marco e 71 lagunari del Reggimento Lagunari Serenissima di Venezia.

Gli altri Paesi partecipanti sono la Francia con la LHD FS Mistral e 200 marines, l’Olanda con la LPD HNLMS Rottherdam e 117 marines, la Spagna con la LHD SPS Juan Carlos I, la FFG SPS Numancia e 400 marines, la Turchia con la LST Osmangazi e 80 marines, il Regno Unito con 28 marines, il Portogallo con 90 marines ed il Belgio con 121 marines.

Inoltre l’evento addestrativo sarà reso ancora più complesso da una componente aerea composta da 9 velivoli AV8B Plus (italiani e spagnoli) e 18 elicotteri di vario tipo imbarcati sulle Unità Navali.

Tra le finalità della ERMO 2016 vi è quella di testare la capacità “Expeditionary” della forza da Sbarco dell’European Amphibious Initiative e allo stesso tempo la capacità di una forza anfibia di sostenersi facendo leva proprio sul supporto fornito dalle navi in mare, mentre l’obiettivo finale dell’addestramento congiunto tra le diverse Marine e diverse forze da sbarco è quello di raggiungere una piena integrazione ed operatività in grado di esprimere una forza anfibia europea.

Le unità partecipanti alle Emerald Move 16 saranno in sosta nel porto di Cagliari nei giorni di sabato 1 e domenica 2 ottobre.

