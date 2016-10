CLIA rivela 10 inattese esperienze che si possono vivere in crociera

WASHINGTON — La crociera ti fa scoprire alcuni dei luoghi più magnifici al mondo e, in occasione della “Plan A Cruise Month”, campagna dedicata alla promozione delle crociere che durerà tutto il mese di ottobre, l’industria crocieristica rivela dieci attività inaspettate che si possono vivere in una vacanza in crociera. Secondo CLIA, l’organizzazione internazionale delle compagnie da crociera, 24 milioni di passeggeri sono attesi al porto d’imbarco quest’anno e ciascuno di loro avrà l’opportunità di partecipare ad una miriade di esperienze sorprendenti durante il proprio soggiorno in crociera.

“Dal simulatore di paracadutismo all’arrampicata su roccia in mezzo al mare, oggi più che mai la vacanza in crociera offre ai propri passeggeri attività uniche e molto diverse fra loro”, afferma Cindy D’Aoust, Presidente e AD, CLIA. “Viaggiare in crociera fino agli angoli più suggestivi e particolari nel mondo non è mai stato così facile e l’elenco delle iniziative a cui si può prendere parte in crociera è in continua espansione”.

Ecco quali sono le 10 esperienze inattese che è possibile vivere in crociera

1.) Lo sapevate che con una crociera puoi arrivare fino al Polo Sud? – I viaggiatori attratti dalle destinazioni più fredde potranno navigare fino al Polo Sud. Ad esempio Seaborn porta i suoi ospiti al Grande Continente Bianco e offre ai crocieristi l’opportunità di vivere una vera avventura con scalate tecniche ed escursioni sciistiche.

2.) Lo sapevate che in crociera puoi camminare sull’acqua? – Gli amanti dell’adrenalina e del brivido avranno l’imbarazzo della scelta a bordo di una nave da crociera con un’ampia scelta di attività in grado di aumentare il battito cardiaco. E camminare sull’acqua invece? La MSC Seaside di MSC Crociere ha previsto tre passerelle con balaustre e pavimento di vetro che daranno agli ospiti la sensazione di camminare sull’acqua.

3.) Lo sapevate che puoi fare l’immersione della tua vita con il figlio di Jacques Cousteau? – Gli entusiasti del mare e gli amanti delle immersioni subacquee potranno perdersi nella bellezza del mare con esperti rinomati al loro fianco. Ad esempio, a bordo le navi Paul Gauguin Cruises, i crocieristi avranno l’opportunità di assistere a lezioni tenute dal leggendario oceanografo e ambientalista Jean-Michel Cousteau, figlio del famoso subacqueo Jacques Cousteau. In alcune escursioni subacquee, gli ospiti potranno addirittura immergersi insieme a Cousteau.

4.) Lo sapevate che puoi visitare un planetario in mezzo al mare? – La crociere ti offre una vista maestosa non solo della terra, ma anche del cielo. Ad esempio, la nave Queen Mary 2 di Cunard ha l’unico Planetario in mezzo al mare in cui è possibile anche seguire lezioni di astronomia e film in realtà virtuale.

5.) Lo sapevate che è possibile celebrare le vostre passioni in crociera? – I crocieristi che hanno voglia di soddisfare le proprie passioni possono trovare itinerari da “una volta nella vita” con esperienze di nicchia che possono coinvolgere completamente i viaggiatori in quello che più si avvicina alle loro fantasie, che si tratti di musica, di fitness o di cibo. Tauck, per esempio, offre ai crocieristi amanti della musica la possibilità di seguire le orme di icone storiche come Beethoven e Mozart. Gli ospiti potranno visitare le loro case, sale da concerto, e gli spazi di performance, accompagnati da maestri che suoneranno alcuni dei più grandi successi dei musicisti.

6.) Lo sapevate che in crociera le esperienze e gli itinerari possono essere personalizzati? – I giorni in cui la cultura andava vista con il binocolo sono ormai lontani. I viaggiatori non hanno mai avuto più opzioni di così per immergersi nella cultura locale di una destinazione gustando i pasti, la musica o escursioni a terra e ora l’immersione può essere più personale che mai. Azamara Club Cruises offre ai propri ospiti la possibilità di personalizzare escursioni a terra in qualsiasi destinazione con il loro programma viaggi privati. Attraverso questo programma, alcuni esperti addetti ai lavori creeranno per voi un itinerario completamente personalizzato che è unico per ogni crociera.

7.) Lo sapevate che è possibile assistere a concerti anche navigando in mezzo al mare? – Crociere a ritmo di musica offrono ai viaggiatori l’opportunità di assistere a concerti e festival musicali anche mentre sono a bordo. Royal Caribbean International ospita crociere tematiche musicali con una serie di generi musicali, dal rock al reggae. I viaggiatori possono navigare con musicisti di prima linea o ascoltare una varietà di concerti di diversi generi musicali.

8.) Lo sapevate che ci si può coccolare nelle spa senza lasciare la cabina? – Molte crociere offrono a bordo esperienze termali e di benessere di prima classe, alcune anche senza dover lasciare la propria stanza. Regent Seven Seas Cruises offre una vasta scelta di servizi in-suite, in collaborazione con Canyon Ranch SpaClub.

9.) Lo sapevate che in crociera si può pedalare anche in cielo? – I crocieristi possono ora godersi letteralmente il cielo mentre navigano in acqua, raggiungendo nuove altezze. Carnival Cruise Line offre ora SkyRide, un’attrazione aerea in grado di dare, a chi è in cerca dell’avventura, la possibilità di pedalare a una velocità fino a 18 miglia all’ora attraverso una pista alta più di 800 piedi, godendo di una vista panoramica sul mare 150 piedi sott’acqua.

10.) Lo sapevate che in crociera potrete sfidare la vostra mente e Vostro il corpo? – Le crociere offrono una vasta gamma di attività per tutte le età ed ora i viaggiatori possono liberare la loro anima da 007 seguendo corsi ad ostacoli e labirinti laser a bordo. Sulla Costa Diadema di Costa Crociere, gli ospiti possono mettere in pratica le loro abilità di spionaggio nella Star Lase Area, uno spazio pieno di attrazioni e alta tecnologia. I viaggiatori, come una vera super spia, devono cercare di completare un labirinto senza toccare i raggi laser.

