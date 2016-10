ALLA BARCOLANA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO 2017 DELLA MARINA MILITARE

Scritto da Redazione Italia, News

TRIESTE – Sabato 8 ottobre nell’ambito della 48° edizione della Barcolana a Trieste verrà presentato il calendario 2017 della Marina Militare. L’appuntamento è alle ore 10 presso il Villaggio (Piazza Barcolana).

“UN GIORNO LUNGO UN ANNO” è il nuovo tema del calendario 2017, nato dall’idea di coinvolgere in maniera diretta gli uomini e le donne della Marina, con i propri scatti illustrati in un viaggio “dall’alba al tramonto,” attraverso i dodici mesi dell’anno.

Vere istantanee di momenti di vita e di professionalità dei nostri equipaggi da sempre con orgoglio al servizio del Paese e di chi ha bisogno d’aiuto.

Dodici immagini inedite, scattate dai marinai durante il quotidiano lavoro sulle navi, sommergibili, aerei, elicotteri e nelle basi della Marina in grado di emozionare perché raccontano passione, dedizione e stati d’animo in un ambiente, il mare, in grado di rappresentare, in maniera universale, una realtà senza frontiere.

Il calendario 2017 potrà essere acquistato, fino ad esaurimento, direttamente nello spazio espositivo dedicato alla Marina Militare oppure tramite la Home Page del sito Internet della Forza Armata www.marina.difesa.it.

Nello stand della Marina Militare sarà presente anche una mostra fotografica sulle attività più importanti della Forza Armata e saranno illustrate le opportunità professionali che questa offre. Sarà inoltre possibile conoscere i prodotti editoriali della Marina Militare (Libri storici, Notiziario della Marina, Rivista Marittima).

In ambito sportivo, la Marina Militare parteciperà alla “Fincantieri Cup” del 7 ottobre con barche di classe Este 24 armate con equipaggio dell’Accademia Navale e alla “Barcolana 48” del 9 ottobre con la propria barca “Altair” e con l’imbarcazione “Grifone Bianco” con un equipaggio formato anche da allievi della Scuola Navale militare Francesco Morosini.

