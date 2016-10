Porto di Livorno: tre offerte per la maggioranza delle quote di Porto 2000

LIVORNO – Passo in avanti della gara per la cessione delle quote di maggioranza della Porto 2000, la società che nello scalo di Livorno gestisce i servizi ai croceristi e alle navi passeggeri: alla scadenza dei termini (oggi alle 12) per la presentazione delle offerte di acquisto sono tre le cordate che si sono fatte avanti per contendersi il 66% delle quote della società controllata al 78% dall’Autorità portuale e al 22% dalla Camera di Commercio. Alle 12 di oggi sono infatti scaduti i termini.

Il primo raggruppamento è costituito dalla Creuers del Port de Barcelona, che partecipa alla gara con una quota pari all’80%. Il terminalista catalano ha presentato l’offerta in partnership con il Tour Operator Aloschi Bros e con la società Bassani Adriatico Srl (entrambi partecipano ciascuna con una quota del 10%). Una seconda cordata vede affiancate alla società che gestisce il terminal passeggeri di Olbia, la Sinergest Olbia spa (quota di partecipazione: 60%), la compagnia di navigazione Moby (5%), il terminalista labronico LTM (10%) e la Marinvest srl (25%). Infine, il terzo player di riferimento è il Cfg Cruise & Ferry Group. La conglomerata partecipa da sola, ma è supportata da due imprese ausiliarie: la Grimaldi Euromed Spa e Costa Crociere.

A questo punto, dopo aver verificato la regolarità dell’invio delle offerte, il rispetto delle disposizioni generali e di quelle speciali contenute nel bando (o nella lettera di invito) e nel disciplinare di gara, la stazione appaltante, tramite una commissione i cui componenti verranno nominati a breve, provvederà ad aprire i plichi delle diverse offerte in una seduta aperta ai concorrenti fissata per il prossimo 19 ottobre, alle ore 11.

