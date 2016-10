Dal 2 novembre linea marittima commerciale Tunisia-Russia

TUNISI – Diventa realtà il progetto di una linea di trasporto marittima diretta tra Tunisia e Russia. Dal 2 novembre prossimo infatti sarà attivo un collegamento marittimo tra il porto tunisino di Sfax e quello russo di Novorossijsk, sul Mar Nero, per trasporto commerciale con una nuova linea marittima operativa con due viaggi al mese.

Questo nuovo collegamento, pensato in particolare per il trasporto di prodotti alimentari, marmo e piastrelle e prodotti in ceramica, ridurrà considerevolmente la durata della traversata tra i due porti e sarà effettuato da una nave con una capacità massima di trasporto di 110 container, che farà uno scalo ad Istanbul.

Questa nuova linea, frutto di un’accordo tra la Compagnia di navigazione tunisina (Cnt) e la Società tunisina per le linee marittime (Mtl), garantisce agli imprenditori che esportano in Russia una riduzione del 33% dell’importo delle spese di spedizione dei prodotti alimentari e del 25% di quelli artigianali.

