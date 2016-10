Supply chain digitale e collaborative logistics al workshop di Interporto Bologna e Assologistica

Scritto da Redazione Eventi, News

BOLOGNA – “Supply chain digitale e collaborative logistics: due pilastri per sostenere le sfide del mercato”. Titola così il workshop in programma il 25 ottobre 2016 (ore 9,30-13,00) e organizzato da Interporto Bologna e Assologistica col patrocinio di Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e Unindustria Bologna. Sede dell’evento è Villa Smeraldi, Museo della Civiltà Contadina, via Sammarina 35, San Marino di Bentivoglio (Bologna).

Robotica, stampanti 3D, intelligenze artificiali e dispositivi dell’internet delle cose stanno dando un impulso del tutto inedito al processo produttivo. La rete digitale ha aperto la strada a nuove possibilità di collaborazione e condivisione, estendendole a tutta la filiera logistico distributiva.

Per quanto riguarda la logistica, da tempo sono in atto processi che vedono questa attività non più ridotta al mero trasporto e stoccaggio, ma che la vedono sempre più focalizzata sul coordinamento di tutta la filiera, con la creazione magazzini multi-cliente dove infrastrutture, reti, persone e processi sono condivisi da più attori, con inevitabili saving economici e ambientali. Siamo quindi in presenza di nuovi paradigmi culturali e operativi, che stanno demolendo una volta per tutte vecchi dogmi e modalità operative.

Su questi temi, forti della loro esperienza e del know acquisito sul campo, nel corso del workshop bolognese si confronteranno manager di importanti realtà produttive, distributive e logistiche, quali BCube, Ceva Logistics, Conad, Due Torri, Gruppo San Pellegrino, Natura Sì e NOLPal. Ad aprire i lavori saranno Marco Spinedi, presidente di Interporto Bologna; Tiziana Ferrari, direttore generale di Unindustria; Jean François Daher, segretario generale di Assologistica e Giuseppe Luscia, project manager di Indicod ECR. La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione a questo indirizzo: https://goo.gl/forms/no9hrDuotw33ygZj2

