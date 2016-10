“ESCAVI E GESTIONE DEI SEDIMENTI”: CONVEGNO A ROMA

Scritto da Redazione Eventi, News

ROMA – “Escavi e gestione dei sedimenti: da problema a opportunità. La nuova disciplina dei dragaggi”. E’ questo il tema che sarà al centro del seminario organizzato dal Ministero dell’Ambiente per illustrare la nuova normativa per le operazioni di dragaggio nei porti italiani che si terrà a Roma presso l’Auditorium di via Capitan Bavastro il prossimo 20 ottobre dalle ore 9.30.

Alla tavola rotonda, a cui prenderanno parte la Sottosegretaria Silvia Velo e il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, parteciperanno anche i rappresentanti delle Istituzioni, degli Enti Locali e del mondo scientifico.

