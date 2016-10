Parte rotta traghetti quotidiana Salerno-Genova

Scritto da Redazione Italia, News

NAPOLI – E’ stato inaugurato il collegamento di traghetti diretto tra il porto di Salerno e quello di Genova con traghetti che percorreranno la rotta con frequenza giornaliera. Lo rende noto l’autorità portuale di Salerno che sottolinea come il collegamento rappresenta una vera autostrada del Mare del versante del Tirreno, che consentirà di collegare le Regioni del Nord Italia e della Francia alle Regioni del Centro-Sud Italia quali Campania, Calabria, Puglia e Basilicata.

Il nuovo servizio giornaliero operato da Grimaldi punta su un bacino di utenza elevatissimo e, sottolinea il porto di Salerno, si potrà contribuire, da un lato, alla creazione di un sistema di trasporto regolare, efficiente, affidabile ed economicamente vantaggioso e, dall’altro, alla riduzione della congestione stradale e dell’inquinamento atmosferico ed acustico, riducendo la presenza di mezzi pesanti lungo le arterie autostradali, soprattutto sull’Autostrada del Sole.

“Con questa nuova linea regolare – spiega il presidente dell’Autorità Portuale di Salerno Andrea Annunziata – si mette un altro tassello al grande successo delle Autostrade del Mare e del Porto di Salerno; uno Scalo che contribuisce a decongestionare le strade, rafforzando sempre più il suo ruolo strategico nel Mediterraneo.

Gli investimenti di questi anni e la grande capacità ed efficienza mostrate dai nostri operatori portuali hanno consentito di raggiungere grandi successi. Sono in programma altri investimenti e sono state avviate altre gare per completare l’ammodernamento infrastrutturale del Porto di Salerno, per favorire lo sviluppo dei traffici commerciali, non solo dei rotabili, anche attraverso la realizzazione di aree retro-portuali, in grado di soddisfare le richieste di nuovi piazzali per lo stoccaggio delle merci”.

Leggi anche: