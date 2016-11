Porto di Monfalcone: accordo con DB Cargo per trasporto auto

Scritto da Redazione Italia, News

MONFALCONE – Un accordo di cooperazione è stato firmato oggi a Monfalcone tra Compagnia Portuale Srl (Cpm), DB Cargo Logistics GmbH, reparto logistico delle ferrovie tedesche, e Wallenius Wilhelmsen logistica, leader mondiale nel trasporto e nella logistica RoRo.

Con l’impegno delle tre parti, la Joint Venture “Monfalcone Hub del Mediterraneo” e Compagnia Portuale intendono portare in Friuli Venezia Giulia parte della produzione europea di veicoli che oggi viene spedita in Asia attraverso i porti del Nord Europa. In questo modo, i tempi di trasporto verso i mercati asiatici potranno essere ridotti anche di otto giorni.

A livello locale, Cpm si è impegnata a investire in attrezzature e formazione per gestire la nuova linea di traffico, che ci si aspetta possa fornire nuove opportunità di lavoro.

Leggi anche: