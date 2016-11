Oceania Cruises lancia la campagna Olife Ultimate su crociere in Sud America

MILANO – Sulla scia del grande successo della campagna Olife Choice, Oceania Cruises ha lanciato Olife Ultimate su una selezione di crociere in Sud America con partenza da Lisbona, Buenos Aires, Rio De Janeiro e Manaus. La compagnia, che vanta The Finest Cuisine at Sea™, offre ai suoi ospiti internet illimitato gratuito, fino a 10 escursioni a terra per cabina, un pacchetto di bevande della casa, fino a $ 1000 di credito di bordo per cabina e mance su incredibili itinerari che riescono a catturare l’inebriante spirito d’avventura delle destinazioni sudamericane, oltre a porti d’attracco in Europa e ai Caraibi.

L’offerta è valida su viaggi selezionati – tutti entro la fine del 2016 – per gli ospiti che prenotano cabine Deluxe Ocean View o Penthouse Suite, a bordo della Regatta, e cabine dalla Veranda fino Penthouse Suite a bordo della Marina; gli ospiti possono così godere appieno dell’atmosfera che si respira a bordo, allo stesso tempo elegante e casual, e del servizio di prima classe che è un marchio delle esperienze offerte da Oceania Cruises.

Gli itinerari delle crociere includono straordinari porti sudamericani in Brasile, Argentina, Uruguay e nel territorio della Guyana francese, oltre a paesi caraibici come Trinidad e Tobago, Grenada e Dominica. C’è inoltre la possibilità di partire da un porto più vicino a casa, Lisbona, a bordo della Regatta, facendo tappa in Spagna e Marocco prima di solcare le acque dell’Atlantico alla volta di Rio De Janeiro.

Gli itinerari inclusi nell’offerta sono:

· Amazing Amazon: crociera di 22 giorni con partenza il 19 novembre 2016 da Rio De Janeiro (disponibile crociera con solo imbarco da Manaus) a Miami da € 3.969 a testa per una cabina Deluxe Ocean View a bordo dell’Insignia

· Continental Passage: crociera di 16 giorni con partenza il 21 novembre 2016 da Lisbona a Rio De Janeiro da € 3.189 a testa per una cabina Veranda a bordo della Marina

· Rainforest & Rivers: crociera di 23 giorni dal 29 novembre 2016 con partenza e arrivo su Miami. A partire da € 4.069 a testa per una cabina Deluxe Ocean View a bordo della Regatta

· Radiant Reflections: crociera di 12 giorni con partenza il 7 dicembre 2016 da Rio De Janeiro e arrivo a Buenos Aires da € 2.329 a testa per una cabina Veranda a bordo della Marina.

