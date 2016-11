Grimaldi Lines partecipa ad ABCD per la formazione

NAPOLI – Anche quest’anno Grimaldi Lines, da sempre in prima linea per la formazione delle nuove generazioni, sarà presente ai due importanti appuntamenti interamente dedicati all’orientamento dei giovani, con l’obiettivo di favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro: ABCD – Salone Italiano dell’Educazione, in programma presso il Centro Congressi Porto Antico di Genova dal 14 al 16 novembre e la XXVI Mostra Convegno Nazionale Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro Job & Orienta, in programma a Verona dal 24 al 26 novembre.

Entrambe le manifestazioni saranno l’occasione per presentare al pubblico di docenti e ragazzi il progetto “Grimaldi Educa” per tutti gli studenti delle Scuole Secondarie Inferiori e Superiori, che da novembre 2015 è parte del Protocollo d’Intesa che la Compagnia di navigazione ha firmato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

Il progetto Grimaldi Educa intende favorire una valida alternanza scuola-lavoro. La Compagnia di navigazione offre infatti percorsi formativi “ad hoc” per tutti i ragazzi che frequentano gli Istituti Nautici, Alberghieri e Tecnici, con l’obiettivo di indirizzare i giovani verso una scelta professionale consona alle loro inclinazioni, fornendo loro competenze realmente spendibili nel mondo del lavoro.

Tra le novità ci sarà il primo percorso formativo in Comunicazione multimediale e organizzazione turistico culturale, dedicato ai Licei e organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Nartea. In quest’ambito si colloca anche la IX edizione di IFS – Impresa Formativa Simulata (dal 9 al 12 e dal 13 al 17 maggio 2017), dedicato da Grimaldi Lines Tour Operator, in collaborazione con Confao e Educational Tour, agli studenti degli Istituti Superiori di II Grado, con vere e proprie simulazioni d’impresa.

All’alternanza scuola-lavoro si affiancano i viaggi ad alto contenuto formativo, che Grimaldi Lines propone in ogni periodo dell’anno. Tra le prossime iniziative in programma a bordo delle ammiraglie della flotta Grimaldi, le Cruise Roma e Cruise Barcelona, in navigazione tra Civitavecchia, Porto Torres e Barcellona ci sono la grande sfida multimediale Travel Game on board (14-19 marzo, 22-28 marzo, 28 marzo-2 aprile, 4-9 aprile e 20-25 aprile 2017) organizzata da Grimaldi Lines Tour Operator in collaborazione con Planet Multimedia e che coinvolgerà migliaia di studenti italiani in un gioco a squadre con quiz di cultura e prove di abilità, il Festival della Letteratura per ragazzi sul mare aMare Leggere (18-21 marzo 2017), proposto dal mensile “Leggere:tutti”, con incontri letterari, laboratori di scrittura, fotografia, giornalismo, spettacoli teatrali e proiezioni di film, e Grimaldi Movie Campus (6-9 maggio 2017) che, in collaborazione con il Festival Itinerante CinemadaMare, avvicinerà i più giovani al mondo del cinema sotto la guida di esperti filmmaker. Completano l’offerta il viaggio nel tempo Grimaldi Cruise Adventure (8-11 aprile 2017) alla scoperta della quarta caravella e il viaggio ad alto contenuto scientifico e tecnologico La Nave della Scienza – Atelier Creativi Scientifici (1-4 aprile, 19-22 aprile e 2-5 maggio 2017), organizzato da Grimaldi Lines Tour Operator in collaborazione con Educational Tour e Opuslab.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni sulla mobilità degli studenti, sono confermate sia la partnership con Io Studio – La Carta dello Studente (10% di sconto sui collegamenti marittimi Grimaldi Lines con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco e sui pacchetti nave + hotel per tutti gli studenti titolari della carta e per le loro famiglie), sia la partnership con Trenitalia – Sfreccia a bordo, che garantisce alle scuole tariffe vantaggiose per gli spostamenti in treno verso e da i porti di imbarco delle navi Grimaldi Lines.

La Compagnia si conferma infine main sponsor del concorso didattico nazionale High School Game, ideato da Planet Multimedia: come sempre Grimaldi Lines ospiterà le finali a bordo di una delle ammiraglie della flotta nel porto di Civitavecchia e metterà in palio un viaggio d’istruzione a Barcellona per la classe vincitrice.

