Da Iccrea 30 mln per la piattaforma logistica di Trieste

Scritto da Redazione Italia, News

TRIESTE – Iccrea BancaImpresa, con la Banca di Udine Credito Cooperativo, altre nove BCC del Friuli Venezia Giulia, Mediocredito Friuli Venezia Giulia e Mediocredito Trentino Alto Adige finanzia con 30 milioni di euro la nuova piattaforma logistica nel Porto di Trieste per il mercato domestico e per il Centro ed est Europa. Lo rende noto il Gruppo Iccrea precisando che beneficiaria del finanziamento è la Piattaforma logistica Trieste, società progetto costituita dalle imprese Icop Spa, Cosmo Ambiente Srl, Francesco Parisi Spa e Interporto di Bologna Spa.

La nuova piattaforma logistica, di 120.000 metri quadri – spiega Iccrea – recupera all’utilizzo portuale un’ampia superficie, parte della quale ricavata da aree attualmente occupate dal mare, per la realizzazione di una piattaforma su sedime marino che include nuovi raccordi ferroviari e stradali, e attracchi per navi trasporto camion e container.

L’iniziativa – evidenzia Iccrea – risponde sia al consolidato trend di crescita del traffico merci del Porto di Trieste, primo in Italia e quattordicesimo in Europa per volume totale in Tons in Europa, sia all’attuale mancanza di un’offerta logistica adeguata delle banchine attive nell’infrastruttura. Nel porto di Trieste – ricorda Iccrea – si svolgono i principali traffici petroliferi che transitano dall’Italia verso l’Europa centrale e la maggior parte delle merci provenienti dalla Turchia. La nuova infrastruttura a regime movimenterà un giro d’affari diretto nell’ordine di 15 milioni di euro annui e si stima possa avere un impatto almeno triplo sul valore delle attività dell’indotto portuale.

