Record di Msc in Liguria tra ottobre e novembre

GENOVA – Con ben 240mila passeggeri e 50 approdi Genova si conferma l’hub strategico di Msc Crociere per il Mediterraneo. Dopo il grande successo dei primi 15 giorni della stagione 15-30 aprile con oltre 65 mila passeggeri movimentati, i mesi di ottobre e novembre 2016 hanno permesso alla compagnia di superare ogni record totalizzando su tutta la Liguria, Genova e La Spezia, 270mila passeggeri e 58 approdi.

Numeri che confermano una crescita prevista per il 2016 del +25,5% nella sola Genova, portando ben 887mila crocieristi in città, contro i 707mila del 2015 con 185 toccate all’anno rispetto alle 133 dell’anno precedente e confermandosi, ancora una volta, come primo hub portuale in termini di movimentazioni passeggeri, il 32% del totale del mercato italiano per la Compagnia.

“I numeri del 2016 confermano, ancora una volta, la centralità di Genova nelle nostre strategie di sviluppo – sottolinea Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere – la Compagnia continuerà a puntare su Genova anche nel 2017: infatti a partire dall’11 giugno è previsto ogni settimana l’arrivo di MSC Meraviglia, nuova incredibile ammiraglia da 5.700 passeggeri che MSC Crociere ha destinato al Mediterraneo occidentale”.

