Certificazioni marittimi: incontro al Ministero dei Trasporti

ROMA – I sindacati dei marittimi concordano l’esito positivo dell’incontro di oggi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle certificazioni; al tavolo ha partecipato anche Confitarma e Fedarlinea. Tutti concordano a trovare soluzioni pratiche sull’adeguamento delle certificazioni dei lavoratori marittimi agli adempimenti richiesti dalle disposizioni internazionali/nazionali inerenti alla Convenzione STCW.

La dichiarazione a fine incontro: “ Per l’ottenimento delle certificazioni e per facilitare per tutti i marittimi lo svolgimento dei corsi nei tempi previsti, c’è bisogno della piena disponibilità di tutti a fornire informazioni e dati necessari a monitorare costantemente la situazione e, in particolare, il Ministero dovrà agire, se necessario, sulle stesse agenzie formative autorizzate, per snellire le procedure, attivandosi, inoltre, per ottenere un supporto economico dal Fondo Nazionale Marittimi”.

Sembrano buone le intenzioni, ma si spera e si aspetta una traduzione in fatti e soprattutto al più presto. I sindacati, poi, hanno ottenuto l’impegno, da parte del Ministero, a programmare un fitto calendario d’incontri e scambi d’informazioni per procedere a un’attenta vigilanza sulle procedure concordate con il Mit e le associazioni datoriali, senza fughe in avanti unilaterali. Pertanto, rimane confermata la manifestazione di tutti i marittimi a Roma per il 15 novembre prossimo.

Abele Carruezzo

