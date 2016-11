Nuova sede operativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel polo logistico di Santa Palomba

POMEZIA – E’ da poco operativa la nuova sede della SOT (società operativa territoriale) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pomezia. Si trova esattamente in Via Ardeatina n. 2491 (edificio C2), nella località di Santa Palomba. La nuova sede è collocata all’interno del polo logistico dell’operatore Laziale Distribuzione che è dotato anche di parcheggi per l’utenza e in un contesto dalle ampie potenzialità industriali.

La sezione prevede postazione scanner mobile e per i container su ruota consente di sdoganare facilmente la merce grazie alle attrezzature di cui è dotato l’ufficio visite dell’Agenzia.

Il presidente di Assologistica, Carlo Mearelli, plaude all’iniziativa. “E’ una vittoria per il tessuto industriale dell’area (il più importante dopo quello di Milano), che in questo modo si dota di un servizio all’avanguardia e farà da apripista per azioni di posizionamento logistico anche attraverso la piattaforma di scambio ferro-gomma programmata dal Piano nazionale della logistica, in collaborazione con RFI, e la nuova autostrada Roma-Latina, i cui lavori sono in via di affidamento”, ha dichiarato Mearelli.

