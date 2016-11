Green Port Conference 2016 a Venezia: i contenuti

Scritto da Redazione Italia, News

VENEZIA – Il Porto di Veneziaè stato la sede dell’edizione 2016 di Green Port Conference che si è tenuta dall’11 al 14 ottobre 2016. Green Port Conference, che si articola in Green Port Cruise (l’11 ottobre) e Green Port Congress (12-14 ottobre), è stato occasione di incontro, confronto e discussione tra autorità portuali, terminalisti, compagnie di navigazione e operatori della logistica sullo sviluppo sostenibile, sulle pratiche ambientali e sui cambiamenti necessari per ridurre le emissioni di anidride carbonica.Il fatto di ospitare il Green Port è un riconoscimento di tutti gli investimenti fatti dal Porto di Venezia in campo ambientale.

Infatti, a proposito di Venezia “host port” del Green Port Conference 2016, il Presidente dell’Autorità Portuale Paolo Costa ha commentato “Venezia è una scelta naturale per ospitare questo evento nella misura in cui la città e la sua laguna sono un sito di interesse nazionale e patrimonio mondiale, dunque lo sviluppo delle attività economiche – comprese quelle portuali – deve rispettare una serie di restrizioni che hanno stimolato soggetti pubblici e privati ​​a trovare soluzioni innovative alle problematiche ambientali.

Sono certo che la conferenza aiuterà a condividere tutte le best practice atte a facilitare l’adozione di azioni concrete per la competitività della flotta, la sua efficienza e sostenibilità, al fine di fornire benefici ambientali sostanziali come richiesto dalle più severe normative di prossima promulgazione e dalle più recenti direttive dell’Unione Europea”.

Da almeno tre anni il Porto di Venezia si sta impegnando con tutta una serie di attività (progetti, studi e interventi) per promuovere l’utilizzo dell’LNG come combustibile alternativo sia in ambito portuale che per il trasporto terrestre. Venezia infatti sta diventando l’hub logistico dell’LNG nell’Alto Adriatico.

