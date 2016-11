Porto di Brindisi: agenti e imprese scrivono a Delrio

Scritto da Redazione Italia, News

BRINDISI – Tutti gli utenti del porto di Brindisi, appartenenti a tutte le categorie economiche, si sono uniti condividendo un’istanza che è stata inviata al Ministro delle infrastrutture e trasporti on.le Graziano Delrio, al Presidente della Regione Puglia dott. Emiliano, al Prof. dott. Ugo Patroni Griffi e per conoscenza alla Sindaca di Brindisi.

“Abbiamo ritenuto giusto informare tutti gli organi di stampa di questa iniziativa che riteniamo essere meritevole di attenzione quanto meno perché essa dimostra unità di intenti tra tutti gli operatori economici del porto rispetto a problematiche generali del territorio”. Riportiamo il testo integrale.

Gli scriventi operatori economici operanti nel porto e nel territorio di Brindisi continuano a seguire con comprensibile interesse l’iter attuativo della Riforma della Portualità Italiana, recentemente approvata, e che vede, nella fase attuale, il percorso conclusivo della nomina dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale.

Per l’A.d.S.P. del Basso Adriatico, gli organi di informazione hanno da ultimo dato conto del concerto espresso dal Presidente della Regione Puglia sulla proposta del Ministro alle Infrastrutture, sulla nomina in qualità di Presidente del Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi.In attesa del perfezionamento di detta nomina, e del compimento degli altri atti necessari all’avvio dell’attività della nuova A.d.S.P., gli operatori del Porto di Brindisi auspicano naturalmente che il nominando Presidente possa operare, nel suo ruolo, con autonomia per la massima efficacia ed incisività necessarie ed offrono sin d’ora il più pieno e convinto sostegno e collaborazione.

A tal proposito, auspicano che il Presidente voglia applicare le proprie energie ed attenzioni anche al Porto di Brindisi, valutando nel profondo le sue problematiche, potenzialità e criticità. Esso costituisce un’essenziale articolazione della nuova A.d.S.P. e oltre a determinare un beneficio per il territorio che lo esprime, renderebbe più forte e funzionale l’intero sistema portuale in cui la legge lo ha inserito.Gli scriventi ritengono a tal fine che la presenza, nello staff preposto alla gestione dell’Ente, di professionalità che siano espressione delle sensibilità del territorio di Brindisi, potrebbe rappresentare, anche solo a livello presuntivo, un elemento di garanzia per un porto che, si ricorda, per responsabilità soggettive, non certamente imputabili alla collettività portuale che sottoscrive questo documento e non certamente per volumi di traffico o di bilancio espressi, ha perso lo status di porto strategico e non ha potuto avere voce in capitolo in una fase nella quale ci si auspicava l’attuazione, poi fallita, del progetto di un’unica Autorità Portuale della Puglia.

Tale richiesta viene avanzata con forza e profonda convinzione, rimarcandone il carattere non campanilistico ma di oggettivo riconoscimento di Brindisi, come di una componente essenziale dell’intero territorio rappresentato.Scontata a tal riguardo la certezza che l’azione del nominando Presidente si caratterizzerà come pienamente orientata a soddisfare l’interesse legittimo dell’intera area di competenza, così come quella del futuro Segretario Generale, si ribadisce come l’esigenza manifestata risponde ad un bisogno di rappresentanza e di coinvolgimento dei territori, che in nessun modo potrà essere disconosciuto.

Nel formulare gli auguri di un rapido e funzionale insediamento del Presidente, e di un proficuo e positivo lavoro, si resta in attesa di una positiva valutazione della presente.

Agenti marittimi:

1. Adriatic Shipping srl (Otranto)

2. Albatros srl

3. Avvisatore Marittimo del Porto

4. Discovery Shipping srl

5. Gorgoni Shipping srl

6. Elica srl

7. Mediterraneo srl

8. Med Ship srl

9. Poseidone srl

10. Sermar srl

11. SPG srl

12. Sps srl: Guardia Fuochi

13. Titi Shipping srl

14. Zaccaria srl

Spedizionieri:

15. Desiderio De Giorgio

16. Antonio Perrucci

17. Ezio Taveri

18. Spedimpex srl

19. Poseidone srl

20. Cosimo Lupo

21. Giuseppe Gorgoni

22. Indiano Evonio

23. Marcello Gorgoni

24. Giovanni Piliego

25. Domenico Miggiano

Imprese Portuali:

26. Bis srl

27. Bonatesta Trasporti srl

28. Impresa Portuale Briamo srl

29. Cannone srl

30. Ecologica SpA

31. Idruntum (Otranto)

32. Peyrani SpA

33. Serport srl

34. Doriano Maria Edelma srl

Servizi portuali:

35. Brindisi Mare srl: ServizioBattellieri

36. Brinmar Gruop srl: Servizi di sicurezza

37. Dal Pont srl: Lavori subacquei

38. Limongelli srl

39. Navinsp srl: Perizie navali

Cantieri Navali:

40. Cantieri Danese srl

41. Naval Balsamo srl

Concessionari banchine per diporto

42. Salento Yachting Terminal srl

43. Approdo delle Indie

Terminal Passeggeri

44. Il Mondo srl

Bunkeraggi:

45. 2P Carburanti srl

46. Camer Petroleum srl

