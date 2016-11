San Giorgio del porto: nuova commessa nell’offshore

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – Il cantiere genovese San Giorgio del porto si è aggiudicato la commessa per la manutenzione di due mezzi offshore della società Emas Chiyoda Subsea, compagnia singaporiana-giapponese che opera nel settore delle installazioni offshore con una flotta di quaranta unità.

Il primo dei due mezzi, Lewek Connector, lungo 157 metri e largo 32, usato per la costruzione e le installazioni nell’ambito offshore è arrivato a Genova oggi e ci resterà due mesi per lavori di manutenzione e preparazione. Il Lewick Constellation, posa tubi e posa cavi lungo 178 metri e largo 46 è atteso domani. Il valore dell’ordine, che impegnerà circa un centinaio di lavoratori, non è stato comunicato.

“Avere portato a Genova due commesse di questa importanza conferma la qualità del nostro lavoro e del made-in-Italy, apprezzato anche a livello internazionale” commenta Ferdinando Garrè, a.d. di San Giorgio del porto, cantiere leader in Europa nelle riparazioni navali e unica azienda italiana iscritta all’albo dei demolitori. “Ci auguriamo che sia solo l’inizio di un rapporto solido e duraturo” completa Tiziano Zarbo, senior vice president Global Vessel and Asset di Emas Chiyoda Subsea.

Leggi anche: