Il Porto di Tremestieri avrà sei moli: costeranno 74 milioni di euro

Scritto da Redazione Italia, News

MESSINA – Il Porto di Tremestieri di Messina passerà da due a sei moli. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Commissione regionale dei Lavori Pubblici senza prescrizioni e adesso si potrà firmare il contratto con l’impresa Codemar che tre anni fa si è aggiudicata l’appalto, secondo il Giornale di Sicilia.

“E’ una grande occasione per la città di Messina – dichiara il sindaco Remato Accorinti – che può aprire un cantiere da 74 milioni di euro e potrà finalmente e definitivamente liberarsi dal traffico pesante che per 50 anni ha afflitto la città, migliorare i collegamenti via mare e candidarsi seriamente aduna quota del mercato della logistica nel bacino del Mediterraneo, sviluppando un nuovo segmento dell’economia cittadina”.

