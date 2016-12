LA PUGLIA PIÚ VICINA A CARAIBI ED EMIRATI GRAZIE A COSTA CROCIERE

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – Costa Crociere offre un’opportunità unica agli ospiti pugliesi: nell’inverno 2017, grazie ai voli speciali Costa, la Puglia sarà infatti più vicina a Caraibi e Emirati. Chi ha sempre sognato di trascorrere un inverno nelle calde acque caraibiche, avrà a disposizione un volo diretto da Bari a Guadalupa il 25 febbraio 2017 per imbarcarsi su Costa Favolosa. Sempre da Bari, il 3 febbraio 2017, si potrà volare a Dubai per andare alla scoperta degli Emirati Arabi a bordo di Costa neoRiviera.

Costa Crociere è stata la prima compagnia crocieristica a proporre il pacchetto Fly&Cruise, pensato per permettere ai suoi clienti di vivere crociere da sogno in tutto il mondo. I crocieristi in partenza dall’Italia avranno a disposizione voli speciali Costa operati da Neos e Alitalia per raggiungere i porti di imbarco. Per garantire il massimo del comfort anche durante gli spostamenti, Costa provvede a consegnare i bagagli dall’aeroporto direttamente in cabina. Infine, per le crociere ai Caraibi con partenza da Guadalupa, la compagnia offre agli ospiti di ritorno in Italia la possibilità di effettuare il check-in aereo a bordo nave.

Due le soluzioni di viaggio offerte da Costa agli ospiti pugliesi. Si potranno trascorrere 9 giorni nelle splendide isole caraibiche a bordo di Costa Favolosa con l’itinerario “Le perle del Caribe”, che prevede soste nelle Antille e Repubblica Dominicana. Dopo la partenza da Guadalupa, si prosegue alla volta di St. Marteen, La Romana e della favolosa Isola Catalina, un’area naturale protetta le cui spiagge bianche saranno ad accesso esclusivo degli ospiti Costa per tutta la durata della loro sosta. Costa Favolosa farà successivamente rotta verso St. Kitts, autentica perla caraibica, Antigua e Martinica, per una sosta più lunga e rilassante, rientrando infine a Guadalupa, da cui decollerà il volo di ritorno per l’Italia.

Grazie agli speciali collegamenti aerei di Costa, si potrà raggiungere da Bari anche Dubai, per imbarcarsi su Costa neoRiviera: l’itinerario di 9 giorni “Le mille e una notte™” inizierà con una tappa a Muscat, seguita da Sir Bani Yas Island e Abu Dhabi, con rilassanti soste prolungate. Sir Bani Yas Island, suggestiva isola naturale al largo della costa sud-occidentale dell’Emirato di Abu Dhabi, è la grande novità di questa stagione. La splendida spiaggia di Sir Bani Yas sarà riservata in esclusiva agli ospiti in vacanza con Costa, che avranno un’intera giornata per scoprire le meraviglie dell’isola, una delle più affascinanti di tutto il Golfo Arabico e casa dell’Arabian Wildlife Park, parco naturale che ospita oltre 13.000 esemplari animali. Ad Abu Dhabi si potrà invece visitare la Grande Moschea di Sheikh Zayed, una delle più grandi al mondo e la più grande degli Emirati Arabi, mentre a Dubai si avrà la possibilità di sorvolare la città in elicottero.

