Porto di Venezia: campagna di comunicazione tra innovazione e gestione dei flussi passeggeri

VENEZIA – “ConVenezia” è questo il nome della nuova campagna di comunicazione avviata da Venezia terminal passeggeri (Vtp).

L’obiettivo è di rafforzare ulteriormente le opportunità di informazione e di dialogo tra Vtp e la città di Venezia, le comunità locali, i passeggeri, le compagnie di crociera, le istituzioni e tutti gli stakeholder italiani e internazionali.

Il progetto sarà declinato su una molteplicità di azioni di comunicazione complementari e verrà strutturato attraverso l’integrazione di diversi strumenti, da quelli tradizionali ai più innovativi.

L’attività di comunicazione sarà volta da un lato a sottolineare ancora il ruolo e l’importanza rivestita dal Terminal all’interno dell’area veneziana dell’Adriatico e dall’altro a fornire in modo ancora più puntuale informazioni sulla capacità di innovazione, sostenibilità e qualità del servizio che Vtp vanta sul mercato europeo e mondiale.

Nello specifico, il progetto mira a favorire la scoperta, o la riscoperta, delle caratteristiche peculiari che rendono Vtp un protagonista di primo piano nella gestione e nello sviluppo dei terminal, come per esempio la realizzazione in house di soluzioni tecnologiche innovative per una migliore gestione dei flussi dei passeggeri.

