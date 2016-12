Tariffe portuali: aumentano meno del tasso d’inflazione

ROTTERDAM – L’Autorità Portuale di Rotterdam rivede per il prossimo anno un aumento delle tariffe portuali dello 0.3% (meno del tasso d’inflazione) per le navi mercantili che faranno scalo nel porto olandese. La decisione dell’aumento è stata presa dopo un periodo di tre anni in accordo con l’utenza portuale e riguarda i due bacini del porto, quello fluviale e quello marino.

Per il porto di mare, l’Autorità ha deliberato anche una serie di misure mirante a promuovere i segmenti specifici della catena delle operazioni di carico/scarico dei contenitori, in particolare il trasbordo degli stessi. In questo settore, l’Autorità Portuale sta concentrando la propria attenzione su come aumentare il numero dei contenitori di trasbordo movimentati nel porto: i contenitori sono scaricati da una nave e posti sul piazzale del porto e immediatamente inoltrati al terminal di un’altra nave che li porterà via mare a un altro porto europeo.

Per quest’operazione e tipologia di contenitore, la tariffa portuale media è di 8 euro e con uno sconto per quelli oceanici; mentre per i contenitori da feeder lo sconto del trasbordo (2,50 euro) sarà mantenuto per tutto il prossimo anno. Questo incoraggia la vasta gamma di navi portacontainer che viaggiano a pieno carico e che scalano il porto di Rotterdam come primo porto d’arrivo in Europa nord-occidentale.

Queste navi possono scaricare una quota del loro carico a Rotterdam per poi attraccare in altri porti europei; possono ritornare eventualmente a Rotterdam una seconda volta prima di partire per i porti asiatici, chiudendo così i loro liner; inoltre si assicura un volume di massimo carico a queste navi che lasciano l’Europa.

In conformità con l’accordo raggiunto con l’utenza, la tariffa 2017 per le navi cisterna che trasportano petrolio greggio sarà ancora inferiore dell’1,5% rispetto a quelle degli anni precedenti; anzi il 2017 sarà il terso anno consecutivo che vede tale tariffa diminuire.

In più, Rotterdam manterrà tariffe agevolate per le navi che rispettano l’ambiente con un piano basato sull’Environmental Ship Index (ESI); le navi che marcheranno un indice di trentuno punti nella categoria delle emissioni di NOx in base alle norme ESI riceveranno uno sconto del 10% sulla tariffa portuale totale.

Per il porto fluviale, è stato concordato di aumentare le tariffe portuali per la navigazione interna della metà del tasso d’inflazione per tutto il 2017e dello 0,3% le sue tariffe portuali del bacino interno. Politica portuale che serve ad attrarre Compagnie di navigazione a considerare come scalo prioritario il porto di Rotterdam, generando così aumento di traffico portuale e sviluppo economico per la sua regione.

Abele Carruezzo

© Riproduzione riservata

Leggi anche: