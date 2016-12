Venerdì presentazione recupero reperti archeologici sul fondale del porto di Napoli

Scritto da Redazione Italia, News

NAPOLI – Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il Presidente AdSP, Pietro Spirito, il Soprintendente ABAP per il Comune di Napoli, Luciano Garella, l’archeologo Enrico Stanco per la Soprintendenza ABAP di Napoli e la Responsabile Laboratorio di restauro per il MANN, Luisa Melillo, incontrano i giornalisti.

Oggetto dell’incontro è la presentazione dei risultati delle indagini di recupero di reperti archeologici sul fondale del porto di Napoli.

La conferenza stampa si tiene, nella sala didattica del Museo MANN, venerdì 23 dicembre a partire dalla ore 10.00.

