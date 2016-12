Rinnovate le concessioni per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano

ROMA – Svizzera e Italia hanno rinnovato per 10 anni le concessioni per le due società di navigazione che operano sui laghi di confine Maggiore e di Lugano. Compiono così un altro passo verso l’attuazione del Memorandum di Intesa (MdI), firmato il 31 maggio 2016 a Lugano dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio e dalla Consigliera federale svizzera Doris Leuthard e volto a migliorare i servizi di navigazione sui laghi.

La Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL), che comprende la Navigazione Lago Maggiore (NLM), e la Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) hanno ottenuto le concessioni per i prossimi 10 anni. Rinnovate dal Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT), queste concessioni permettono alle società di gestire per altri 10 anni la navigazione di linea e altre offerte sui due laghi e completarle con altre offerte.

Le concessioni si basano in primo luogo sulla Convenzione tra Svizzera e Italia che, tra l’altro, prevede una società italiana per la gestione della navigazione sul lago Maggiore e una società svizzera per la gestione della navigazione sul lago di Lugano.

Il rinnovo delle concessioni è un importante passo verso l’attuazione del Memorandum di Intesa, firmato dai due ministri dei trasporti a margine dell’apertura della galleria di base del San Gottardo. Questa dichiarazione politica d’intenti prevede tra l’altro la ricerca di nuove opportunità di collaborazione tra società di navigazione pubbliche e private allo scopo di migliorare l’attrattiva della navigazione turistica. In seno all’apposito gruppo di lavoro italo-svizzero i lavori d’attuazione di questa misura della dichiarazione d’intenti, come pure di altre misure, avanzano a grandi passi.

Si tratta soprattutto di definire le modalità della futura collaborazione tra le due società di navigazione e le condizioni alle quali in futuro le imprese private potranno offrire servizi su entrambi i laghi.

I risultati dei lavori e le proposte per l’attuazione della collaborazione tra la NLM e la SNL dovrebbero essere disponibili entro fine 2017. Le concessioni rinnovate creano i presupposti per nuove forme di futura collaborazione. Fino a quel momento sul lago Maggiore e sul lago di Lugano non saranno apportate modifiche né sul piano dell’offerta secondo l’orario né del personale. Inoltre, entro fine 2017 dovrebbero essere definite anche le regole per l’eventuale ingresso di operatori privati sul mercato dei due laghi.

