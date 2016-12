Locazione Unità da Diporto: Territorialità

BRINDISI – In materia di presupposto territoriale si considerano effettuate nel territorio e quindi sono assoggettate ad IVA le locazioni delle unità da diporto di durata non superiore ai novanta giorni quando sono poste a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e siano utilizzate all’interno della Ue.

Inoltre rispettano il requisito della territorialità e quindi ricadono nelle operazioni imponibili le locazioni che prevedono la messa a disposizione delle unità da diporto a favore destinatario al di fuori del territorio dell’Unione Europea ma sono utilizzate nel territorio dello Stato.Di contro sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, per mancanza del requisito territoriale, quelle locazioni a breve termine di unità da diporto quando le stesse siano messe a disposizione in un altro Paese dell’Unione Europea a favore del destinatario, oppure in un Paese estero o comunque quando non vengano utilizzate nel territorio dello Stato.

In caso di locazione a lungo termine ricorre il presupposto della territorialità se il conduttore o locatario è un soggetto passivo che si è stabilito nel territorio dello Stato ovvero quando il locatore è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato mentre il conduttore non è un soggetto passivo.

Cosimo Salvatore CORSA

