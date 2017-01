SHIPPING, FORWARDING&LOGISTICS meet INDUSTRY – I° edizione

MILANO – Il 2 e 3 febbraio 2017, a Milano, presso il Centro Congressi di Assolombarda (Via Pantano 9) si terrà la Prima Edizione del Forum Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry, evento promosso da The International Propeller Clubs, Federazione del Mare, Assologistica, ALSEA e Assolombarda (www.shippingmeetsindustry.it).

Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry si articolerà in due giornate inaugurate da una sessione istituzionale di apertura Lo sviluppo competitivo del sistema marittimo, portuale e logistico italiano al servizio della crescita dell’industria nazionale per presentare i punti di forza e le direttrici di sviluppo del cluster logistico nazionale, evidenziando il contributo essenziale alla crescita competitiva del sistema industriale italiano.

Le sessioni parallele saranno di tipo sia verticale (workshop), sia trasversale.

I Workshop avranno come filo conduttore il tema dello sviluppo del sistema logistico per i settori ad alto valore aggiunto del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento ai settori di maggiore interesse per la logistica quali: Agroalimentare, Chimica, Pharma, Oil&Gas, Metallurgia/Meccanica/Automotive e Made in Italy (Arredamento, Tessile, Abbigliamento, Design)

Le sessioni trasversali tratteranno temi comuni a più settori e dedicati alle innovazioni ed eccellenze del cluster logistico e marittimo: Lo sviluppo del sistema infrastrutturale italiano al servizio dell’industria italiana, Il ruolo strategico del contratto di trasporto per l’industria: conoscere i problemi per anticipare le soluzioni, Assicurazioni per la logistica: problematiche e soluzioni, La logistica sostenibile: motore di innovazione e sviluppo.

Le conferenze sono libere e aperte al pubblico. Per registrarsi compila il form d’iscrizione qui

All’interno del format, la manifestazione, prevede un Networking Dinner riservato ai più importanti sostenitori del Forum, quali speaker, sponsor, promotori e partner istituzionali.

I soci del The International Propeller Clubs potranno partecipare a questo momento di networking attraverso il pagamento di una quota di partecipazione.

Successivamente verranno forniti ulteriori dettagli organizzativi sulla partecipazione alla cena di gala e sulla prenotazione degli alberghi, che sarà coordinata dal Propeller Club Port of Milan.

