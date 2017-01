OPA SULLE AZIONI DI VARD LANCIATA DA FINCANTIERI OIL & GAS

Scritto da Redazione Italia, News

TRIESTE – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) comunica che, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria condizionata (“Offerta”) finalizzata all’acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings Limited (“Vard”), non già detenute direttamente o indirettamente, controllate o oggetto di accordo di acquisto, lanciata dalla propria controllata Fincantieri Oil & Gas S.p.A. (“Fincantieri O&G”) e annunciata in data 13 novembre 2016, la soglia minima di adesione dell’Offerta è stata ridotta ad una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di Vard.

Poiché Fincantieri O&G detiene già il 55,63% circa del capitale sociale di Vard, tale soglia di adesione ridotta risulta raggiunta e l’Offerta, non essendo soggetta ad altre condizioni, è stata dichiarata incondizionata in tutti gli aspetti. La chiusura del periodo di offerta, precedentemente stabilita per le ore 17.30 (orario di Singapore) del 12 gennaio 2017, è stata posticipata alle ore 17.30 (orario di Singapore) del 2 febbraio 2017.

Leggi anche: