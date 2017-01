La Danimarca digitalizza i marittimi

COPENAGHEN – Con il nuovo anno, l’Autorità Marittima danese inizia la fase della digitalizzazione dei dati riguardanti la gente di mare. Da quest’anno 2017 i marittimi danesi saranno in grado di gestire on-line il loro servizio di navigazione e segnalare tutte le variazioni per l’aggiornamento in tempo reale. La digitalizzazione del servizio di navigazione è il primo passo per rendere più facile per i marittimi qualsiasi richiesta di certificati, mantenere aggiornato il loro servizio di navigazione ed ottenere l’accesso digitale ai loro dati.

L’annuncio è stato dato dal Direttore generale, Rasmus Høy Thomsen, il quale ha sottolineato che è possibile vedere tramite la digitalizzazione dei dati se si dispone di un servizio di navigazione sufficiente per rilasciare i relativi certificati o rinnovarli. Tramite questo servizio non sarà più necessario per gli armatori l’obbligo di segnalare la firma dei marittimi imbarcati e/o sbarcati a partire dal primo gennaio 2017. Inoltre, l’Autorità Marittima danese ha digitalizzato un ampio numero di moduli e form per i marittimi.

Con questa opzione risolutiva i marittimi non sono più tenuti a trasmettere moduli cartacei che vanno dall’auto-monitoraggio delle navi e dei pescherecci della marina danese, alla domanda di rinnovo certificati pilotaggio, all’imbarcazione da diporto per risolvere le clausole del mutuo in forma digitale.

Abele Carruezzo

