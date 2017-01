Assonautica: a Taranto accordo per la promozione dell’economia del mare

TARANTO – Un protocollo d’intesa finalizzato alla promozione condivisa della nautica, del turismo nautico, dei porti, del territorio e dell’economia del mare in terra ionica è stato siglato questa mattina dal direttore generale di Assonautica Matteo Dusconi e dal sindaco di Taranto Ippazio Stefano.

Nel corso della cerimonia, che si è svolta a Palazzo di Città, è stato anche presentato il calendario di Assonautica, realizzato con le illustrazioni di Andrea Indellicati.Il direttore generale di Assonautica ha illustrato le tappe fondamentali del progetto “Cambusa The Italian Excellence” a dieci anni dalla sua ideazione.

Presenti anche l’assessore comunale alla Cultura Gina Lupo e il presidente di Assonautica Taranto Piero Carratta. “E il primo accordo di collaborazione – ha spiegato Dusconi – che viene fatto in Italia tra un’associazione che si occupa di turismo del mare, di nautica da diporto e di economia del mare e un Comune.Il Comune di Taranto ha tre mari e per questo partiamo da qui. Cominciamo a fare un accordo di programma per unire le forze e collaborare sulle iniziative che possono riguardare la valorizzazione dei beni culturali, la valorizzazione dei beni architettonici, la valorizzazione delle realtà e delle risorse eno-agroalimentari”.

L’obiettivo, ha aggiunto il sindaco Stefano, è quello di “presentare al resto del mondo le nostre eccellenze, quindi partiamo dal mare. Abbiamo una storia, abbiamo una tradizione, abbiamo le bellezze naturali. Questa speranza dello sviluppo del turismo di qualità, di tutto quello che è legato al mare, diventa certezza”.

