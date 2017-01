FONASBA e BIMCO lanciano un nuovo contratto di Agenzia

LONDRA – Accordo raggiunto per un nuovo e aggiornato formulario di “contratto di Agenzia” tra agenti e armatori. La nota è stata data dalla Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents (FONASBA) insieme al Baltic and International Maritime Council (BIMCO). Questo nuovo formulario, che si basa sul precedente, già collaudato della BIMCO, fornisce un form più semplice, chiaro ed efficace nel confermare i dettagli di un contratto di agenzia per navi impegnati per una serie di scali o per un singolo scalo.

Per comprendere le novità, una prima e fondamentale distinzione va fatta tra l’attività del puro Raccomandatario, che cura gli interessi dell’Armatore nel porto di scalo della nave (solitamente “tramp”) dando ad essa tutta la necessaria assistenza, e l’attività dell’Agente Marittimo che si occupa inoltre della “vendita” del servizio di trasporto del carico e/o dei passeggeri svolto dalla Compagnia di Navigazione di linea. A differenza del puro Raccomandatario, che può essere nominato “ad hoc” con una telefonata, fax o tramite e-mail nel caso di un singolo scalo di una nave tramp, il conferimento di un’Agenzia di linea è quasi invariabilmente oggetto di un contratto a lungo termine sottoscritto dall’Armatore e dall’Agente.

Tali contratti possono variare ampiamente, ma è largamente usato – totalmente o come base per elaborazioni individuali – lo “Standard Liner Agency Agreement” nel formulario creato dalla FONASBA per assistere i suoi associati. Il nuovo formulario formalizza proprio lo scambio fra le parti (telefonata, fax, e-mail) fissando chiaramente i dettagli di entrambe le parti, la base della retribuzione e, soprattutto, indicando le responsabilità e gli obblighi delle parti dell’accordo. La nuova forma del contratto di agenzia è stata redatta da un piccolo gruppo composto di membri anziani della FONASBA e BIMCO nel corso di un periodo di circa otto mesi.

L’obiettivo è stato quello di elaborare un “contratto quadro” con un approccio globale, facilmente comprensibile nell’uso dei vari accordi di molte agenzie portuali. Il documento è stato presentato e approvato dal Consiglio di FONASBA nel meeting annuale di Londra (ottobre 2016) e dal Comitato di BIMCO di Copenaghen (novembre 2016). Il nuovo form è ora disposizione per l’uso da parte degli armatori, operatori marittimi e gli agenti delle navi in tutto il mondo. BIMCO e FONASBA presenteranno congiuntamente un webinar sul nuovo “Agency Appointment Agreement” il prossimo 20 febbraio 2017.

Abele Carruezzo

