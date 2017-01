UN.RO-RO ACQUISTA ULUSOY LINES, CON UN OCCHIO DI RIGUARDO PER L’ITALIA

TRIESTE – La compagnia marittima turca UN. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., capofila nei collegamenti tra Trieste ed i porti turchi di Pendik, Ambarlı e Mersin, ha acquisito la concorrente Ulusoy Lines. L’intera operazione, annunciata poche ore or sono, vale oltre 215 milioni di dollari e, come si legge in un comunicato stampa della stessa acquirente, “costituisce uno dei più importanti investimenti nel settore marittimo e ro-ro”.

La stessa UN. Ro-Ro, 12 moderne navi ed una capacità annuale di carico pari a 322mila veicoli, si arricchirà pertanto della flotta facente capo ad Ulusoy Lines, attualmente composta da 4 unità (due del 1987 e due del 2012 e 2013) impiegate sulla rotta fra Çeşme e Trieste. Rafforzando l’asse Trieste-Cesme, Un. Ro-Ro potrà spingere le esportazioni turche nel Vecchio continente nonchè rafforzare la propria presenza in tutti i porti dell’Egeo.

Importanti ripercussioni si potranno avere sul mercato italiano, una volta perfezionatosi l’acquisto. Allo stato attuale la Un. Ro-Ro opera lungo la dorsale Trieste-Turchia ed è anche terminalista, in società con il gruppo Samer, sempre nello scalo friulano: scala inoltre il porto di Ancona con una delle sue linee. Ebbene, secondo le dichiarazioni rese alla stampa, la futura società nata dall’unione delle due compagnie turche starebbe valutando di aprire un nuovo collegamento marittimo tra il porto di Bari e quello greco di Lavrio.

Tra i piani della futura compagnia, inoltre, sono previsti nel 2017 la costruzione di due nuove unità ro-ro ed il raddoppio dell’esistente linea, servita da Un. Ro-Ro, tra Tolone e Cesme.

Stefano Carbonara

