Focus su shipping e logistica a Milano

Scritto da Redazione Italia, News

MILANO – Due giorni di confronto il 2 e 3 febbraio, a Milano, fra le eccellenze italiane dello shipping, della logistica, delle spedizioni e dei settori strategici del “Sistema Italia”. E’ la prima edizione di “Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry”, la manifestazione promossa da The International Propeller Clubs, Federazione del Mare, Alsea, Assologistica, e Assolombarda e organizzato da ClickutilityTeam.

Oltre 500 gli ospiti previsti. Il Forum, a cadenza annuale, si svolgerà presso la sede di Assolombarda. Verranno trattati temi trasversali dedicati alle eccellenze del cluster logistico e marittimo con focus su Industry 4.0. Quattro i workshop in linea con le tematiche della manifestazione e con i settori di maggiore interesse per la logistica (agroalimentare, chimica &pharma, metallurgia & meccanica, made in Italy).

Un think tank di esponenti delle principali associazioni di categoria e del mondo universitario è stato coinvolto nella progettazione delle singole sessioni e parteciperà attivamente al forum.

Leggi anche: