Riconfermato il Presidente uscente della Lega Navale, sezione di Brindisi

Scritto da Redazione Italia, News

BRINDISI – Roberto Galasso è stato riconfermato alla guida per prossimi tre anni a conclusione della tornata elettorale di domenica 29 gennaio.Ha ottenuto 235 voti su 357 schede valide. Una sola scheda bianca. Lo sfidante Giuseppe Mitrotta ha totalizzato 122 voti.

A sostegno di Galasso, 55 anni, socio della Lega dal 2004, la lista composta da: Franco Ancona, Fabio Léoci, Pietro Fragnelli, Davide Piazzo, Maria Giovanna Natali, Franco Leòci, Alfredo Quaranta e Salvatore Zarcone. Supplenti: Giosuè Barsotti, Angelo Lombardo e Saverio Ricco.

A sostegno della candidatura alla presidenza di Mitrotta, 64 anni, socio della Lega dal 1999, c’erano: Franca Sergio, Viviana Durso, Antonio Bianco, Ivano Cuppone, Giovanni Di Giulio, Tommaso Fischetto, Riccardo Gismondi e Agostino Penta. Candidanti supplenti: Tommaso De Rosa, Girolamo Gaeta e Antonio D’Aprile.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti: Nicola Tedesco con 167 voti, Antonio Guadalupi con 100 voti, Sandro Colucci con 82 voti. Supplente: Francesco Carlucci (60 voti, primo dei non eletti) e Giuseppe Valente (33 voti).Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti: Davide Pais con 135 voti, Cesare Marangio con 118 voti, Marcello Cafiero con 93 voti. Supplente: Vincenzo Farina (74 voti, primo dei non eletti, Costanzo Mardighian (54 voti), a seguire Fabio Delli Santi (31 voti).

Quattro i temi sui quali continuerà l’impegno nel prossimo triennio:

- la valorizzazione dei soci, identità e appartenenza, rispetto delle regole;

- il contesto sociale, allargando i nostri orizzonti ai meno fortunati;

- la promozione degli sport nautici soprattutto tra i giovani;

- la tutela dell’ambiente marino.

Nella mattinata di domenica 5 febbraio, a partire dalle ore 10.00, il Delegato Regionale della LNI, Ing. Andrea Retucci, sarà ospite della sezione di Brindisi per conoscere personalmente tutti i nuovi eletti ed avviare simbolicamente l’attività del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

