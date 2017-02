LA PROGRAMMAZIONE CORSI DI ASSOLOGISTICA CULTURA E FORMAZIONE

Scritto da Redazione Italia, News

MILANO – Il corso (di 200 ore) risponde a quanto previsto dal regolamento del nuovo Codice Doganale UE. Si affianca al resto della ricca programmazione formativa del primo semestre 2017 dell’Associazione (17 corsi, 4 seminari e 3 workshop) che quest’anno compie 10 anni di attività.

Assologistica Cultura e Formazione, il ramo formativo di Assologistica (associazione nazionale che raggruppa operatori specializzati in logistica in conto terzi) quest’anno compie i suoi primi 10 anni di attività e li festeggia con alcune importanti novità sia nel programma formativo che nelle formule associative, semplificate e particolarmente vantaggiose.

MASTER DI 200 ORE PER LA QUALIFICA DI AEO

Per quanto riguarda il programma corsi si comincia il 15 febbraio con un master la cui finalità è formare la figura dell’AEO (operatore economico autorizzato) previsto dal nuovo Codice Doganale Europeo, il quale impone ad aziende e operatori la presenza di un referente doganale certificato. Il master della durata di 200 ore ottempera a questa disposizione prevista appunto dal regolamento UE952/2013.

Il corso di qualifica di responsabile delle questioni doganali (AEO) di 200 ore in 5 moduli (25 giornate) si rivolge a tutte le aziende già certificate AEO o che intendano chiedere l’autorizzazione, le quali – come detto – per essere conformi con i nuovi requisiti devono individuare al loro interno uno o più referenti che dovranno interfacciarsi con l’agenzia delle dogane.

I profili aziendali interessati sono amministratori, responsabili della logistica, responsabili delle spedizioni, responsabili amministrativi, responsabili fiscali, responsabili qualità, responsabili o addetti alla supply chain e ogni altra figura alla quale si vuole conferire una qualifica di responsabilità. Il corso prevede l’obbligo di esame finale del partecipante (test a risposte multiple e colloquio orale), superato il quale si rilascia un attestato di partecipazione al corso.

CORSI INEDITI E DI STRINGENTE ATTUALITÀ

Quanto al resto della programmazione corsi (17 complessivamente) del primo semestre 2017 Assologistica Cultura e Formazione propone titoli inediti, quali “I contratti di logistica alla prova dell’eCommerce” (9 marzo), “La logistica dell’ultimo miglio: quando, come e perché organizzarla e gestirla” (23 marzo), “Il trasporto internazionale multimodale, aspetti contrattuali e operativi” (30 aprile), “I trasporti marittimi regolati da polizza di carico: diritti, obblighi e responsabilità degli operatori logistici” (13 aprile).

Questi corsi si affiancano ad altri che affrontano temi fondamentali per chi opera nel nostro settore, come quelli intitolati “Contratto di logistica e outsourcing logistico, aspetti normativi e pratico-organizzativi” (21 febbraio), “ABC delle operazioni doganali: introduzione alla pratica doganale e opportunità per le imprese” (23 febbraio), “Deposito, appalto e trasporto, tre contratti a confronto: quali soluzioni contrattuali adottare e quali tutele prevedere, specie se viene dato incarico a un trasportatore” (20 aprile), “I tender logistici: normativa di riferimento e documentazione di gara” (4 maggio).

SEMINARI E WORKSHOP “PRONTI PER L’USO”

Ai corsi (della durata di 1 giorno) si affiancano i seminari e i workshop (della durata di mezza giornata) nel corso dei quali si affrontano – sempre con taglio pratico-operativo, ma più colloquiale e di confronto tra partecipanti e docente – temi di pratica utilità o di grande attualità. Segnaliamo, in particolare il seminario del 28 febbraio dedicato alle novità (anche quelle recentissime) in materia di dogana digitale e il seminario del 23 maggio che si focalizzerà su normative, obblighi contrattuali e incentivi nel trasporto ferroviario.

Molto interessanti anche i workshop, tutti dedicati al tema della compliance e strategia doganale per i settori del fashion (6 aprile), del food (15 maggio) e del pharma (20 giugno), ispirati al principio del “come fare di un onere un business”.

COSTI VANTAGGIOSI PER I PRIMI 10 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE

Per festeggiare i suoi primi dieci anni di attività Assologistica Cultura e Formazione ha attivato anche una speciale formula associativa e costi per singoli corsi davvero competitivi.

Leggi anche: