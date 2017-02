Porto di Ancona: al via la terza edizione del progetto “Ti porto in Porto”

Scritto da Redazione Italia, News

ANCONA – Si rinnova per il terzo anno consecutivo il progetto “Ti porto al porto” per far conoscere lo scalo dorico e le sue molteplici attività e potenzialità agli alunni delle scuole primarie della regione Marche.L’iniziativa propone l’accoglienza delle scolaresche nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio, è assolutamente gratuita e si svolge anche quest’anno in collaborazione con la Cooperativa Dorica Port Services, da anni impegnata nella gestione del traffico mezzi e passeggeri nel porto di Ancona.

Il progetto ha riscosso grande successo nelle edizioni precedenti: nel 2015 sono venuti in porto oltre 500 studenti e insegnanti della provincia di Ancona, mentre nel 2016 sono stati accolti oltre 700 studenti provenienti da tutto il territorio della regione Marche.L’iniziativa si articola in due parti distinte: l’Autorità di Sistema Portuale accoglie all’arrivo gli studenti nella propria sede per fornire una panoramica del suo ruolo e delle varie attività che si svolgono nello scalo; la Dorica Port Services, a seguire, accompagna gli studenti in visita presso le zone operative del porto a bordo dello scuolabus.

Tante le realtà del porto da scoprire: salire a bordo di un traghetto e visitare la plancia di comando con il Comandante; conoscere i mestieri del porto; entrare al mercato ittico e simulare un’asta di compravendita del pesce.Al termine della visita ai giovani partecipanti verrà rilasciato un attestato di “Esperto del Porto”.

“Siamo orgogliosi di riproporre questa iniziativa che gli anni scorsi ha suscitato tanto consenso sia tra gli alunni che tra gli insegnanti” ha dichiarato il Presidente dell’ADSP Giampieri. “La riapertura del porto ed il dialogo costante tra lo scalo e la popolazione rappresentano un percorso in cui crediamo moltissimo e che proprio nelle nuove generazioni trova degli interlocutori ideali”.

Leggi anche: