L’Albania crede nello sviluppo portuale

TIRANA – Gli ultimi dati del Ministero dei Trasporti albanese confermano un trend positivo dei traffici portuali: tre milioni di tonnellate di merci e oltre un milione e mezzo di passeggeri. Al fine di agevolare la promozione dei porti albanesi, l’altro giorno, lo stesso Ministero dei Trasporti ha indetto una gara d’appalto per l’aggiudicazione di un contratto di concessione per cinque anni per servizi alle navi nei porti del Paese.

Il bando di gara relativo al progetto è stato pubblicato, lunedì scorso, sul bollettino settimanale dell’Agenzia per gli appalti pubblici. Tale progetto ha un valore indicativo di 191,8 milioni di lek (1,5 milioni di dollari/ 1,4 milioni di euro). Per contro il concessionario sarà tenuto a offrire servizi tecnico nautici alle navi, tra cui pilotaggio e rimorchio, nei porti di Durazzo, Valona, Saranda, Shengjin, compresi i terminal petroliferi di Durazzo e di Valona.

Tra i criteri per l’aggiudicazione della gara, viene segnalata l’esperienza della società in detti campi, le qualità delle attrezzature per realizzare i servizi proposti, i prezzi offerti per ogni servizio, oltre agli altri criteri amministrativo/societari. Il bando scade il 24 febbraio prossimo. Il sistema portuale albanese non perde tempo e si prepara ad essere porta orientale dei traffici merceologici e soprattutto turistici incoming, come conferma il report ministeriale del 2016.

