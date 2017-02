MARINA MILITARE: OPEN DAY DELLA SCUOLA NAVALE MILITARE “FRANCESCO MOROSINI”

Scritto da Redazione Italia, News

VENEZIA – Nei giorni 17, 18 e 19 febbraio la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia aprirà le porte a tutti coloro che vorranno conoscere la vita degli allievi all’interno dell’Istituto della Marina Militare, visitarne i locali interni e ricevere informazioni sull’imminente uscita del Bando di concorso per l’Anno Scolastico 2017/2018.

Il Morosini è una scuola d’istruzione di secondo grado dove si svolgono gli ultimi tre anni dei licei scientifico e classico il cui obiettivo è quello di istruire i giovani e trasmettergli i valori e i principi che sono legati al mare, orientandoli principalmente verso le attività ad esso collegate, fornendo allo stesso tempo una formazione pre-universitaria di eccellenza che consenta ai frequentatori sbocchi professionali di prestigio, non indirizzati esclusivamente all’arruolamento nelle Forze Armate, ma anche all’impiego nel mondo civile.

La Scuola Navale Militare, che insieme all’Accademia Navale di Livorno ed alle Scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena fa parte degli Istituti di formazione d’eccellenza della Marina Militare che, insieme agli omologhi istituti di formazione della Difesa, fornisce un vasto bagaglio culturale e di esperienze attraverso un percorso educativo e didattico, incrementato da numerose discipline sportive, con particolare riferimento alle attività marinaresche come la vela, il canottaggio, il nuoto e la voga veneta.

L’attività formativa richiede un’applicazione costante e determinata in tutte le attività che scandiscono il ritmo quotidiano della vita dell’allievo, in cui correttezza, ordine e senso del dovere vengono posti al servizio della collettività, accrescendo in ogni frequentatore il senso morale e lo sviluppo della personalità tramite il consolidamento dei principi di lealtà e di solidarietà. Gli allievi, inoltre, sviluppano sin dal primo momento lo “spirito di squadra” poiché si trovano a condividere ogni aspetto della loro quotidianità, dagli studi, alle attività professionali, sportive, militari e al tempo libero.

Il percorso istruttivo e addestrativo è incentrato quindi sul patrimonio storico, culturale, morale e professionale, mantenendo tuttavia vive le tradizioni peculiari della Marina Militare e della Difesa, ma è anche al passo con l’innovazione e la tecnologia per consentire ai giovani di maturare la piena consapevolezza di dover far parte di un mondo moderno che richiede il possesso di adeguate competenze.

Il ciclo formativo si completa con la campagna d’istruzione estiva a bordo delle unità navali della Marina Militare.

