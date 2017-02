I porti di Napoli e Trieste esempi di recupero dei waterfront

Scritto da Redazione Italia, News

TRIESTE – Napoli e Trieste, due esperienze di recupero di “waterfront” urbano diverse tra loro ma entrambe “con la possibilità di diventare esempi di buone pratiche a livello nazionale e internazionale”. Le ha definite così il presidente nazionale dell’International Propeller Club Umberto Masucci durante il convegno “La rigenerazione dei waterfront portuali: Trieste e Napoli, esperienze a confronto” organizzato in serata dal club triestino.

I relatori hanno preso in analisi differenze e analogie tra le due aree. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, Pietro Spirito, e il docente dell’ateneo partenopeo Federico II, Massimo Clemente, hanno parlato dell’ esperienza napoletana.

Il presidente dell’Ap triestina Zeno D’Agostino ha fissato “due cose da fare” in vista del recupero del Porto vecchio triestino: una convenzione Ap-Comune che sancisca l’accesso al mare per gli acquirenti; un chiaro elenco dei vincoli architettonici e infrastrutturali dell’area. Sono intervenuti poi l’architetto Francesco Krecic per la Soprintendenza Fvg, l’ingegner Giulio Bernetti per il Comune, i docenti di Units Giovanni Fraziano, Paolo Giordano.

