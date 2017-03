MSC CROCIERE LANCIA MSC for Me: AVVENIRISTICO PROGRAMMA DI INNOVAZIONE DIGITALE

GINEVRA – Oggi, alla fiera ITB di Berlino, MSC Crociere – la più grande Compagnia di crociere a capitale privato al mondo – ha svelato MSC for Me, il suo avveniristico programma di innovazione digitale. Dopo aver lavorato nel corso degli ultimi tre anni con undici aziende leader al mondo nel campo del digital, della tecnologia e delle scienze comportamentali, tra cui Deloitte Digital, Hewlett Packard Enterprise e Samsung[1], MSC Crociere è ora in grado di mettere gli ospiti al centro di ogni fase dello sviluppo, della progettazione e della costruzione delle sue navi. La Compagnia prevede di applicare il programma digital a tutta la sua flotta, sia alle 11 navi di nuova generazione previste dal piano industriale decennale da 9 miliardi di euro – sia alle 12 navi già esistenti.

MSC for Me porterà infatti sul mare alcune delle più recenti trovate tecnologiche che vedono “il cliente al centro”, grazie a un programma progettato per soddisfare le esigenze degli ospiti anche per gli anni a venire. Il programma debutterà a bordo di MSC Meraviglia, la prima delle 11 unità in costruzione, che entrerà in servizio a giugno e che sarà dotata di 16.000 punti di connettività, 700 punti di accesso digitali, 358 schermi informativi e interattivi e 2.244 cabine dotate di tecnologia RFID/NFC. Il programma verrà poi implementato anche su MSC Seaside, che sarà battezzata a novembre di quest’anno.

L’utive Chairman di MSC Cruises Pierfrancesco Vago ha dichiarato “Sin dall’inizio l’innovazione è stata al centro dello sviluppo di MSC Crociere. Ogni volta che presentiamo al mercato una nuova classe di navi, sviluppiamo anche un nuovo prototipo: in questo modo possiamo anche rispondere alle nuove esigenze dei nostri ospiti. Questo approccio distintivo ci ha consentito di crescere dell’800% in dieci anni dal nostro ingresso nel mercato della crocieristica.”

