“CONVERGENCE” 2017: LA FORMAZIONE CHE FA SQUADRA

Scritto da Redazione Internazionale, News

LJUBLJANA – Si svolgerà dal 14 al 17 marzo la nuova edizione di “Convergence”, il tradizionale meeting di formazione e aggiornamento professionale che Ferretti Group dedica ai comandanti e ai direttori di macchina di navi e imbarcazioni della propria flotta.

”Convergence” 2017 si terrà nella cornice internazionale di Ljubljana, in Slovenia, con un intenso programma di sessioni in aula e attività outdoor che coinvolgeranno decine di professionisti provenienti da tutto il mondo, impegnati in corsi di aggiornamento e sfide in gruppo che permetteranno, oltre ad approfondire nuove tematiche tecniche, di visitare la città ospitante.

I seminari saranno tenuti dai main sponsor di “Convergence” 2017, consolidati partner tecnologici del Gruppo come Cummins, Cummins Onan, MAN, Pantaenius, Rina, Seakeeper e Willis Towers Watson.L’intento delle quattro giornate è promuovere un confronto diretto sia sui temi legati alla gestione degli yacht e delle navi Ferretti Group che sulla prevenzione e la gestione dei rischi e della sicurezza a bordo.

Nella giornata d’apertura il Top Management e la Direzione Engineering illustreranno i nuovi progetti presentati fra fine 2016 e inizio 2017, in costruzione nei cantieri del Gruppo, e le tecnologie più innovative installate a bordo, oltre ad aggiornare la platea sull’importante attività di refitting di grandi navi che si sta sviluppando nella rinnovata Super Yacht Yard di Ancona, in aggiunta alla realizzazione dei nuovi maxi yacht e navi a marchio CRN, Riva Superyachts Division, Pershing e Custom Line.

A completamento delle attività formative, i partecipanti saranno coinvolti in appassionanti sfide in team. Obiettivo: fortificare il senso di appartenenza e il piacere di stare insieme, per rinnovare ancora una volta l’impegno del Gruppo nei confronti di questi importanti professionisti del mare, fondamentali nell’assicurare agli armatori una serena e indimenticabile esperienza in mare.

“Siamo felici di ospitare ancora i nostri comandanti e direttori di macchina, che prenderanno parte a vari meeting formativi dedicati alle ultime innovazioni installate sugli yacht e sulle navi del Gruppo” – ha dichiarato l’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group.

Convergence è un momento imprescindibile nel piano di fidelizzazione della nostra clientela e si inserisce in una più ampia strategia volta a potenziare costantemente il know-how dei professionisti che lavorano per noi nel mondo.Comandanti e direttori di macchina hanno, infatti, un ruolo centrale nel successo di Ferretti Group, che da sempre fa del customer care e del servizio post-vendita un proprio fiore all’occhiello.

Per questo due anni fa abbiamo deciso di riprendere l’esperienza di Convergence, strategica per il nostro business ed evento cardine nel fitto calendario di appuntamenti formativi che il Gruppo organizza da tempo in Europa, Asia e America.”

