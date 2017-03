Centro velico Caprera compie 50 anni

Scritto da Redazione Eventi, News

MILANO – Per i primi 50 anni del Centro Velico Caprera, mercoledì 22 Marzo ore 10.00 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci,Sala Conte Biancamano, Via Olona 6-bis, 20123 Milano, si svolgerà un incontro per tutti gli appassionati.

Leggi anche: