Legal Moot Court Competition 2017 ELSA Salerno

Scritto da Redazione Italia, News

SALERNO – Giunge alla seconda edizione la Local Moot Court Competition, organizzata da ELSA Salerno con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno.La simulazione processuale, che quest’anno ruoterà intorno al Diritto Commerciale e della Navigazione, si terrà mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 15.00 presso l’Aula Parrilli del Palazzo di Giustizia di Salerno ed è indirizzata agli studenti e ai neolaureati in Giurisprudenza.

Anche quest’anno i partecipanti formeranno squadre di 2/4 persone con il compito di difendere una delle parti in un caso fittizio.Il Comitato Scientifico sarà composto dai professori dell’Ateneo Salernitano: Prof.ssa Virginia Zambrano, ordinario di Diritto Privato Comparato; Prof. Giuseppe Fauceglia, ordinario di Diritto Commerciale; dal Prof. Mauro Menicucci, titolare dell’insegnamento di Diritto della Navigazione; dal Prof. Filippo Murino, titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Impresa; dal Dott. Matteo Bruno Scannapieco, dottorando di ricerca.

Ai membri del Comitato Scientifico si aggiungono, per formare il Collegio Giudicante, l’Avv. Gustavo De Dominicis dello Studio Legale De Dominicis; l’Avv. Giuseppe Di Santo dello Studio Legale Lauro; l’Avv. Fabio Cadeddu dello Studio Legale Castaldo, Magliulo & Associati; l’Avv. Alfonso Mignone, presidente dell’associazione The International Propeller Club Port of Salerno; l’avv. Carmine Manzione dello Studio Legale Manzione, senior ELSA; l’avv. Valentina Brancaccio, consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno.

L’iniziativa prenderà il via giovedì 23 marzo con un convegno con tema “Contratto di Trasporto di cose: profili giuscommercialistici e marittimi” presso l’Aula 2 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno alle ore 14:30.“L’evento rappresenta una fantastica occasione per i futuri giuristi”, spiega il Presidente di ELSA Salerno Raffaella Gaudieri. ”Essi avranno l’opportunità di redigere atti e memorie, imparare ad affrontare un dibattimento grazie all’attenta supervisione di esperti del settore.

Il nostro obiettivo è quello di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro rendendo il curriculum dei partecipanti ancora più competitivo ed appetibile, coerentemente con la mission che da sempre contraddistingue ELSA, ossia quella di colmare il gap esistente tra il mondo accademico e quello del lavoro”.

Leggi anche: