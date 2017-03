Delrio: “Lavori a Tremestieri partiranno in agosto”

Scritto da Redazione Italia, News

MESSINA – “Abbiamo ragionato con il sindaco Accorinti e con la Regione per risolvere finalmente la questione del porto di Tremestieri. I cantieri partiranno spero entro agosto”. Lo ha detto il ministro alle infrastrutture e ai trasporti Graziano Delrio a margine di un incontro in Prefettura di Messina sui trasporti nello Stretto.

“Al porto di Milazzo – prosegue – le opere stanno andando avanti e abbiamo fatto buoni progressi in prospettiva. È chiaro che dobbiamo potenziare attraverso Tremestieri la qualità della vita di questo territorio cioè fare in modo di separare il traffico pesante ma dobbiamo anche togliere camion dalle strade con i traghetti che caricano i mezzi pesanti e li portano anche a centinaia di chilometri di distanza. Credo che quest’area sarà sempre cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno”.

