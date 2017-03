Crociere più sicure con le telecamere in sala macchine

ROMA – Via libera del Garante privacy all’installazione di un sistema di registrazione audio-video nella sala macchine delle navi Costa Crociere volto a potenziare la sicurezza del viaggio. Il sistema monitorerà incidenti e eventi imprevisti che si possono verificare a bordo con gravi rischi per le persone e per l’ambiente.

L’ok dell’Autorità fa seguito alla richiesta di verifica preliminare fatta dalla Compagnia di navigazione anche per soddisfare gli obblighi legislativi di settore, nazionali ed internazionali. Il sistema di raccolta di immagini e di registrazioni audio renderà possibile accertare la corretta esecuzione delle procedure e manovre di bordo e soprattutto individuare eventuali azioni correttive a prevenzione dei sinistri. Le registrazioni potranno essere utilizzate anche allo scopo di addestrare i dipendenti.

A tutela del personale, il Garante ha chiesto che qualora la compagnia intenda utilizzare le registrazioni a scopo didattico-formativo dovrà provvedere ad anonimizzare i dati degli operatori coinvolti, evitandone la ripresa dei volti o mascherandoli, alterando anche le loro voci per renderle irriconoscibili e eliminando qualunque elemento identificativo (nomi, appellativi, riferimenti temporali espliciti, ecc.). La compagnia, inoltre, dovrà adottare stringenti misure di sicurezza, consentire l’accesso al sistema solo al personale incaricato, al Comandante e al personale del Dipartimento Investigation, munito di credenziali o dispositivi di autenticazione forte e tracciare gli accessi.

Le registrazioni saranno conservate in forma cifrata e cancellate irreversibilmente dopo 70 ore. Costa Crociere, che si è impegnata ad attivare la procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori con un apposito accordo sindacale, dovrà fornire ai lavoratori coinvolti un’idonea informativa secondo le disposizioni del Codice privacy, in modo tale da consentire loro l’esercizio dei diritti (accesso ai dati, aggiornamento, cancellazione ecc.).

