Porto di Venezia: Vtp premiata da Cruise Insight

Scritto da Redazione Italia, News

VENEZIA – Venezia Terminal Passeggeri (VTP) comunica che Cruise Insight, tra i magazine di riferimento del settore crocieristico, ha premiato il Porto Crociere di Venezia come “Best Turnaround Destination” del 2016. Si tratta di un riconoscimento internazionale, attribuito alle destinazioni che offrono ai passeggeri in imbarco e sbarco una qualità di accoglienza superiore.

È la quarta volta che il Porto di Venezia riceve un premio in questa specifica categoria (2012, 2013 e 2014), a testimonianza non solo dell’attrattività di Venezia, ma anche della qualità gestionale e delle innovazioni tecnologiche introdotte negli anni da VTP. In passato, il Porto di Venezia ha ricevuto – sempre da Cruise Insight – anche i seguenti premi: “Best Destination Experience – Independent Sightseeing 2011″; “Best Turnaround Port of the Mediterranean 2015″. “Siamo particolarmente soddisfatti e orgogliosi di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento – ha commentato Sandro Trevisanato, Presidente di VTP -.

Grazie agli investimenti effettuati dalla società tra il 1997 e il 2016 – pari a circa 70 milioni di euro – siamo riusciti a migliorare l’efficienza delle strutture, riducendo l’impatto delle attività portuali sull’ambiente e migliorando il comfort e la sicurezza dei viaggiatori. Desidero, in questo contesto, ringraziare l’Autorità Portuale, le compagnie, il nostro personale e tutti gli operatori coinvolti nelle operazioni relative alle crociere a Venezia, senza i quali il Porto non avrebbe raggiunto questi risultati”.

