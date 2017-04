Raddoppio binari terminal Interporto Sud Europa: bando da dieci milioni di euro

Scritto da Redazione Italia, News

CATANIA – Pubblicato sul sito dell’Interporto Sud Europa il bando di appalto, con chiusura il 26 aprile prossimo, per la realizzazione dei lavori di ampliamento del terminal multimodale.

I lavori interessano la sede ferroviaria del terminal che vedrà il raddoppio dei binari di presa e consegna, in tutto diventeranno sei, con un adeguamento della lunghezza fino a 750 metri come da standard europeo oltre la realizzazione di un sottopasso.

“Andare avanti nelle opere significa rafforzare ancor di più l’importanza di questa piattaforma logistica che ha enormi potenzialità pronte a prendere forma” dichiara il Presidente ISE Antonio Salvatore De Biasio.”I lavori a gara superano il valore di dieci milioni di euro compresi circa duecentomila per la sicurezza e prevediamo siano terminati in circa 18 mesi dall’assegnazione dell’appalto.”

Inoltre, procede nei tempi previsti la realizzazione del casello autostradale. In questi giorni si è insediato, infatti, il comitato per la valutazione delle offerte per il bando di gara relativo alla realizzazione del casello autostradale sull’A30, attiguo all’interporto, anche se in realtà lavori preliminari di bonifica dell’area già sono in corso.

Con il raddoppio dei binari di presa e consegna e la realizzazione del casello autostradale a servizio dell’Interporto sulla A30, l’ISE sarà sempre più un nodo strategico per l’intermodalità del Mezzogiorno.” Conclude il Presidente De Biasio.

