Visita istituzionale di Confindustria Basilicata all’interporto Sud Europa

Scritto da Redazione Italia, News

MARCIANISE – Una delegazione di Confindustria Basilicata guidata dal presidente Pasquale Lorusso ha visitato l’Interporto Sud Europa trattenendosi in un propositivo meeting con i vertici della piattaforma logistica.

A margine dell’incontro il presidente Lorusso ha dichiarato: “Abbiamo visitato oggi un’importante infrastruttura logistica che certamente può essere d’esempio per quello che andrebbe realizzato in Basilicata. Registriamo con interesse la disponibilità a creare una collaborazione tra competenze che diventerebbero complementari per lo sviluppo economico dei rispettivi territori. In tal senso, pochi giorni fa durante un incontro a Bruxelles con le rappresentanze regionali di CONFINDUSTRIA, il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani, ha esortato maggiori azioni sinergiche.”

Commentando la visita della delegazione il presidente dell’Interporto Salvatore Antonio De Biasio ha dichiarato che “ampi spazi di collaborazione si sono delineati oggi tra l’ISE e Confindustria Basilicata. Abbiamo condiviso con il presidente Lorusso una visione di forte sinergia garantendo tutta la collaborazione possibile per la costituzione di un’area logistica lucana fortemente connessa all’Interporto Sud Europa nella sua veste di gate della rete di trasporto multimodale nazionale ed internazionale“ .

I vertici ISE ed il Presidente Lorusso hanno concordato di dare seguito a questo primo incontro con altri approfondimenti sia in sede confindustriale a Potenza che presso l’Interporto di Marcianise-Maddaloni

