MARINA MILITARE: INAUGURAZIONE A GAETA DEL “MONUMENTO NAZIONALE AL SOMMERGIBILISTA”

GAETA – Sabato 22 aprile alle ore 11.00 sul Lungomare Caboto di Gaeta si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del “Monumento nazionale al sommergibilista”, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Valter Girardelli. Il Monumento è rappresentato dalla torretta di un ex sottomarino della Regia Marina chiamato ”R12”, per anni monumento ai caduti in mare ad Ortona.

La cerimonia di sabato sarà uno degli eventi principali nel calendario del 2° raduno dei sommergibilisti, in programma a Gaeta il 21 e 22 aprile, insieme alla presenza in porto del sommergibile Pietro Venuti, consegnato alla Marina nel luglio 2016, e la fregata Libeccio.

Giovedì 20 aprile, nella sala consiliare del Comune di Gaeta, il Sindaco, Dottor Cosmo Mitrano, il Presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Ammiraglio Paolo Pagnottella e il Capo dei Sommergibili della Marina Militare, Ammiraglio Dario Giacomin, terranno una conferenza stampa di presentazione della cerimonia di inaugurazione del monumento nazionale dedicato al sommergibilista e degli eventi in programma per il 2° Raduno Nazionale Sommergibilisti. Programma 20 aprile: 12.00 Conferenza stampa in sala consiliare 14.30 Inaugurazione mostra ANMI 21 aprile Durante la mattina conferenze presso il Teatro Ariston a favore degli studenti delle Scuole locali 15.30 Cerimonia di deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti 16.00 Inaugurazione della mostra tematica al Bastione Carlo V (PN ANMI 16.30 Cerimonia di deposizione corona di alloro dei Sommergibilisti 22 aprile 11.45 inizio cerimonia inaugurazione Monumento al Sommergibilista 17.00 Concerto della Banda Musicale MM in Piazza delle Capitanerie di Porto ex Molo Sanità In occasione della sosta nel porto di Gaeta, il sommergibile Venuti e nave Libeccio saranno accessibili al pubblico per visite a bordo nei giorni 20-21-22 aprile dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

