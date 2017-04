Patroni Griffi visita il Carnaro di Brindisi e incontra l’associazione Ops

BRINDISI – Il professor Ugo Patroni Griffi oggi in sede presso la locale Autorità incontra nella ex sala comitato gli studenti dell’Istituto tecnico Nautico “Carnaro” di Brindisi, impegnati nel percorso di “Alternanza scuola- lavoro” presso l’Avvisatore Marittimo.E’ stato un incontro di saluto e Auguri reciproci che ha trasmesso agli studenti delle classi III CAIM e III CMNA accompagnati dai tutor aziendali, fiducia nelle proprie capacità e nelle Istituzioni di riferimento.

Il Presidente ha espresso agli studenti la sua completa disponibilità, invitandoli ad essere propositivi e sempre attivi nel proporre idee e progetti, “considerate questa come casa vostra, e cercate di trarne quanto più potete”, conclude.

I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro da quest’anno obbligatori per tutti gli iscritti al triennio della Scuola Superiore Secondaria; “sono sicuramente una soluzione per stimolare i ragazzi nello studio e avvicinarli al mondo del lavoro sin da subito con più consapevolezza, perché esperienze del genere vissute già durante gli anni scolastici, in futuro, quando arriverà il momento di trovare un impiego lavorativo, faranno la differenza” – Maria De Luca, titolare Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi.Per un periodo di quattro mesi, che è partito da Marzo 2017, nel porto di Brindisi, circa 220 studenti delle terze e quarte classi stanno interagendo e continueranno a farlo, incontrando Autorità civili e militari e aziende e imprese del settore marittimo portuale di Brindisi.

“Abbiamo apprezzato molto la sensibilità del Prof. Ugo Patroni Griffi che nonostante i tempi stretti non ha esitato a rendersi disponibile per un saluto ai ragazzi crediamo nella formazione e nelle capacità ancora nascoste dei giovanissimi studenti. L’Alternanza, sicuramente, educa i ragazzi all’auto-imprenditorialità facendoli interagire personalmente con il mondo del lavoro e concorre a formare i leaders del domani”, conclude Maria De Luca.

Il Consiglio direttivo dell’associazione OPS – Operatori Portuali Salentini – è stato ricevuto dal neo-Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale prof. Ugo Patroni Griffi nella sede di Brindisi per un saluto di benvenuto e per un colloquio su diversi aspetti riguardanti il porto di Brindisi.

Sono stati affrontati tanti argomenti e gli operatori hanno avuto la possibilità di illustrare al Presidente una lista delle maggiori problematiche e altrettante proposte rispetto a un’idea di porto vista da chi lo vive quotidianamente.L’associazione ha fornito la massima collaborazione per iniziare un rapporto costruttivo e sereno, finalizzato a creare le condizioni per un incremento dei traffici e il miglioramento dei servizi agli utenti credendo nelle opportunità che il nuovo sistema dei porti potrebbe offrire.

Il Presidente ha dimostrato grande disponibilità ad approfondire ogni singolo argomento in maniera concreta e a porre in atto con immediatezza e determinazione un processo di pianificazione rispetto alle infrastrutture.

Il Prof. Patroni Griffi durante l’incontro ha auspicato che la politica proceda senza indugi alle nomine dei propri designati al tavolo del Comitato di Gestione perché si possa, da subito, mettere a regime la nuova Autorità di Sistema.Gli operatori hanno poi accompagnato il Presidente per una visita in porto mostrando le tante potenzialità commerciali che il porto di Brindisi offre.

